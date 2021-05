Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2021 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA E SALARIA, RIMAN ENDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTETONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

NEL POMERIGGIO IL SERVIZIO E’ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE

14:30 ALLE 17:30

RESTA INVECE INVARIATA LA FASCIA DI SERVIZIO DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

