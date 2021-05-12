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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2021 ore 17:15

di - 12 Maggio 2021 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2021 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA E SALARIA, RIMAN ENDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
    PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTETONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO
    NEL POMERIGGIO IL SERVIZIO E’ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE
    14:30 ALLE 17:30
    RESTA INVECE INVARIATA LA FASCIA DI SERVIZIO DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.
    DA CLAUDIO VELOCCIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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