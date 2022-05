Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 12 MAGGIO 2022 7.20 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA.

FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA, TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.

IN INGRESSO A ROMA SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE.

TRAFFICATA LA ZONA DI COLLEVERDE, CODE SULLA NOMENTANA, SULLA NOMENTANA BIS E IN VIA PALOMBARESE.

CODE INTERESSANO LA VIA OSTIENSE TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

CONSUETE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO VERSO ROMA PER I LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA, VERSO ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASSINO; LIEVI RITARDI DI 10 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA.

INFINE, SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA.

