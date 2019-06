Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CREA CODE IN INTERNA TRA GLI CASILINA E APPIA

ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CREANO CODE DA TORVERGATA VERSO ROMA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DI PRATICA VERSO CASTEL ROMANO

RALLENTAMENTI SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO VERSO ROMA,

STESSA SITUAZIONE ANCHE SU COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

DIVERSE CORSE SOPPRESSE QUESTA MATTINA

IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

DA ALESSIO CONTI È TUTTO

