Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CREA CODE IN INTERNA TRA GLI CASILINA E APPIA
ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CREANO CODE DA TORVERGATA VERSO ROMA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DI PRATICA VERSO CASTEL ROMANO
RALLENTAMENTI SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO VERSO ROMA,
STESSA SITUAZIONE ANCHE SU COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
DIVERSE CORSE SOPPRESSE QUESTA MATTINA
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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