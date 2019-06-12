Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CREA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E APPIA, POI TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E COLOMBO
SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD LE DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CREANO CODE DA TORVERGATA VERSO ROMA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR
SULLA PONTINA VERSO ROMA CODE TRA CASTEL DI DECIMA ALLA COLOMBO
RALLENTAMENTI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO VERSO ROMA,
INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
STESSA SITUAZIONE ANCHE SU COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI.
LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GROTTAFERRATA, VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE DIVERSI TRENI OGGI SARANNO SOPPRESSI SULLA TRATTA EXTRA-URBANA DELLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral