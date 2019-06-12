Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RIMANGONO LE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, POI CODE TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO
SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E AURELIA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI E CODE SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO AL RACCORDO VERSO ROMA,
INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
STESSA SITUAZIONE ANCHE SU COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI.
LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GROTTAFERRATA,VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE DIVERSI TRENI OGGI SARANNO SOPPRESSI SULLA TRATTA EXTRA-URBANA DELLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
IL DETTAGLIO DEI TRENI SOPPRESSI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral