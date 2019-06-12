Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI.
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E TIBURTINA, PROSEGUENDA ANCHE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ROMA FIUMICINO
SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E AURELIA. POI TRA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TORCERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO CODE SEMPRE TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO.
LUNGHE CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI E CODE SULL’APPIA DA CASTEL GANDOLFO AL RACCORDO VERSO ROMA,
INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO ED IL RACCORDO VERSO L’EUR
STESSA SITUAZIONE ANCHE SU COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI.
LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GROTTAFERRATA, VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE DIVERSI TRENI OGGI SARANNO SOPPRESSI SULLA TRATTA EXTRA-URBANA DELLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
IL DETTAGLIO DEI TRENI SOPPRESSI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral