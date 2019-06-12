Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI PER LAVORI A CURA DI STRADE DEI PARCHI.
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO e tra pisana e aurelia
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E laurentina
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TORCERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, IN SENSO OPPOSTO CODE da TORCERVARA al RACCORDO.
LUNGHE CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR
INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. DALLE 10 DI QUESTA MATTINA INIZIERANNO I SOPRALLUOGHI DEGLI STABILI NELLA ZONA INTERESSATA PER L’EVENTUALE RIENTRO DEI CITTADINI NELLE ABITAZIONI E NEGOZI
LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GROTTAFERRATA, VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE DIVERSI TRENI OGGI SARANNO SOPPRESSI SULLA TRATTA EXTRA-URBANA DELLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
IL DETTAGLIO DEI TRENI SOPPRESSI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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