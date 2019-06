Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CREA CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE DAL RACCORDO VERSO L’AEROPORTO, IN SENSO OPPOSTO CODE DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E APPIA, POI ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO,

CODE ANCHE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE A PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA

IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GROTTAFERRATA, VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE

CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO CHE DIVERSI TRENI OGGI SARANNO SOPPRESSI SULLA TRATTA EXTRA-URBANA DELLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,

IL DETTAGLIO DEI TRENI SOPPRESSI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEL TRASPORTO PUBBLICO

