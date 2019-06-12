Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO CREA ANCORA CODE SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE DAL RACCORDO VERSO L’AEROPORTO,
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, POI ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO
CODE SULL’APPIA DA GENZANO DI ROMA ALLA VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE IN IMMISSIONE SULLA STESSA APPIA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GROTTAFERRATA, VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO CHE DIVERSI TRENI OGGI SARANNO SOPPRESSI SULLA TRATTA EXTRA-URBANA DELLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO,
IL DETTAGLIO DEI TRENI SOPPRESSI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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