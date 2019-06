Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 12 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO VERSO L’AEROPORTO, IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE. IN SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E PONTINA

CODE SULL’APPIA DA GENZANO AD ALBANO NELLE DUE DIREZIONI

INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE IN IMMISSIONE SULLA STESSA APPIA

RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO VERSO OSTIA DA CASAL PALOCCO

TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA. ATTIVA LA ZONA ROSSA TRA VIA DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA E VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA

IL TRAFFICO PROVENIENTE DA GROTTAFERRATA, VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE

CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

TRAFFICO RALLENTATO A VITERBO SULLA CASSIA TRA VIA FLEMING E VITERBO FIERA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A FROSINONE INCOLONNAMENTI SU VIA MARITTIMA, VIA PIAVE E VIALE MAZZINI

SI STA IN CODA ANCHE SULLA MONTE LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA VERSO L’A1

INFINE A LATINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGO PIAVE E LA CIRCONVALLAZIONE. SU QUEST’ULTIMA TRAFFICO INTENSO SU VIALE VITTORIO VENETO, VIALE 21 APRILE E VIALE DELLO STATUTO

