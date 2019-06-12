Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA:
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA;
E A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA LUNEDI’ IN CORSO COSTITUENTE, NEL NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO; IL TRAFFICO VEICOLARE E’ DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E A CAMPI DI ANNIBALE; PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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