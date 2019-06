Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA:

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;

A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI MEZZOCAMMINO FINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA;

E A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA LUNEDI’ IN CORSO COSTITUENTE, NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO; IL TRAFFICO VEICOLARE E’ DEVIATO SULLA SP83B VIA DELLE BAROZZE E A CAMPI DI ANNIBALE; PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

