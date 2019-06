Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE ARTERIE DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA CASSIA A SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO è RALLENTATO DA VIA TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA

SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL PONTE DELLA SCAFA.

DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral