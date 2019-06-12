Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA ROMA NAPOLI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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