Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MANUELA CIAMPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE DA POCO RIMOSSO, RESTANO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA ROMA NAPOLI;
SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral