Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E LAEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
PIU’ A SUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AD ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
SEMPRE VERSO OSTIA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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