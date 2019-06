Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 19:35 MANUELA CIAMPI

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR;

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

INFINE SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA INCOLONNAMENTI SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, DA VIA PORTUENSE FINO AL PONTE DI TOR BOACCIANA.

