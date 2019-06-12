Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’APPIA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER TRAFFICO INTENSO CON INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
E A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA LUNEDI’ IN CORSO COSTITUENTE, NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI MENTRE IL TRAFFICO VEICOLARE E’ DEVIATO SU VIA DELLE BAROZZE E A CAMPI DI ANNIBALE; PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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