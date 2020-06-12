Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’APPIA.
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 SI RALLENTA TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRATA.
INFINE, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral