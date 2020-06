Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’APPIA.

SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 SI RALLENTA TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRATA.

INFINE, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral