Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE.

CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ALLACCIO RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE.

SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO.

PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE IN ENTRATA.

LIEVI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E LA VIA DEI LAGHI VERSO LA CAPITALE.

RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

