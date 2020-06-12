Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE.
CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ALLACCIO RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE.
SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO.
PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE IN ENTRATA.
LIEVI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E LA VIA DEI LAGHI VERSO LA CAPITALE.
RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral