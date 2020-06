Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON LA CASSIA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO.

PERMANE INVECE TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE IN ENTRATA.

PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA TOBAGI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE APRILIA.

RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO SARÀ CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral