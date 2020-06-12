Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
UNO SGUARDO AL TRAFFICO DELLE CONSOLARI E APRIAMO CON LA CASSIA DOVE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI SOPRATTUTTO IN ENTRATA.
ANCORA TRAFFICO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA SEMPRE IN ENTRATA.
PASSIAMO ALLA NOMENTANA DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI MONTEROTONDO, MENTANA E TOR LUPARA.
PER CHI VIAGGIA POI SULLA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI, TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA TOBAGI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE APRILIA.
RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO SARÀ CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral