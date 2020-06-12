Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 11:30

di - 12 Giugno 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI PER LAVORI IN CORSO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO.
    SULLA SALARIA CODE SEMPRE PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
    PASSIAMO ALLA NOMENTANA DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI MONTEROTONDO, MENTANA E TOR LUPARA.
    PER CHI VIAGGIA POI SULLA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI, TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN DIREZIONE CENTRO.
    SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.

    RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA TOBAGI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
    TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE APRILIA.
    INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

    RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO SARÀ CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16
    INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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