Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI PER LAVORI IN CORSO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO.
SULLA SALARIA CODE SEMPRE PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO ALLA NOMENTANA DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI MONTEROTONDO, MENTANA E TOR LUPARA.
PER CHI VIAGGIA POI SULLA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI, TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA TOBAGI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE APRILIA.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO SARÀ CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral