Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 12:20

CODE SULL’AUTOSTRADA A12 CIVITAVECCHIA-ROMA PER UN VEICOLO RIBALTATOSI ALL’ALTEZZA DI MACCARESE IN DIREZIONE ROMA.

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA VIA AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO PER LAVORI IN CORSO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO.

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA SALARIA CODE SEMPRE PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

PER CHI VIAGGIA POI SULLA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI, TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA TOBAGI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA IN DIREZIONE APRILIA.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO SARÀ CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IN FASCIA ORARIA 7-16

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

