Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 15.20 GINA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA SALARIA PER LAVORI A CURA DI ANAS, CODE A TRATTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
DA OGGI, IL VENERDÌ E IL SABATO, LE METROPOLITANE TORNERANNO A EFFETTUARE LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.
RESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA
DA OGGI È PREVISTO LO STOP AI MEZZI PESANTI SUL TRATTO DI VIA PALESTRO TRA VIA CERNAIA E VIA XX SETTEMBRE, I BUS DI BEN 8 LINEE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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