Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 15.20 GINA

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA SALARIA PER LAVORI A CURA DI ANAS, CODE A TRATTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

DA OGGI, IL VENERDÌ E IL SABATO, LE METROPOLITANE TORNERANNO A EFFETTUARE LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.

RESTIAMO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA

DA OGGI È PREVISTO LO STOP AI MEZZI PESANTI SUL TRATTO DI VIA PALESTRO TRA VIA CERNAIA E VIA XX SETTEMBRE, I BUS DI BEN 8 LINEE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI

