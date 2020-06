Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 16.20 GINA

PARTIAMO DAL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E PONTINA A SEGUIRE, SEMPRE IN ESTERNA, CODE A TRATTI DA LAURENTINA A DIRAMAZIONE ROMA SUD

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI INTERESSANO

LA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E, SEMPRE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI E AD APRILIA, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE LATINA

SITUAZIONE ANALOGA, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

POI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBI I CASI, NELLE DUE

MENTRE SULLA CASSIA BIS E SULLA SALARIA CODE PER LAVORI DI ANAS RISPETTIVAMENTE

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA

E TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

A ROMA SULLA TANGENZIALE PER LAVORI URGENTI, DALLE ORE 21.00 DI QUESTA SERA ALLE 6.30, SONO PREVISTE CHIUSURE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRA LE USCITE TOR DI QUINTO E SALARIA CONTESTUALMENTE LA LINEA 69 DIRETTA A LARGO PUGLIESE DEVIA SU PERCORSO ALTERNATIVO

ANCORA LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI È PERCORRIBILE NEL PRIMO TRATTO:

DALL’INIZIO E SINO A VIA FANI,

E NELL’ULTIMO TRATTO: TRIONFALE-PINETA SACCHETTI.

DUNQUE, E’ CHIUSO IL TRATTO CENTRALE FANI-TRIONFALE.

LA RIAPERTURA COMPLETA DEL TUNNEL È PREVISTA PER IL 14 GIUGNO.

IL TUNNEL IN DIREZIONE STADIO E’ COMPLETAMENTE PERCORRIBILE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI

