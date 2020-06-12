Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 17:15

di - 12 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GINA
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAGLI SVINCOLI VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    ANCHE NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
    CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI
    CODE SULLA SALARIA E SULLA CASSIA BIS, QUI LAVORI DI ANAS NELL’ORDINE
    TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    E ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
    CODE A TRATTI SULLA CASSIA PER TRAFFICO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA
    E PROSEGUIAMO SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO FINO A TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA E TRA VIA LAURENTINA E VIA DI FOSSIGNANO, IN OGNI CASO, VERSO LATINA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO È TUTTO,
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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