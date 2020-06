Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GINA

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAGLI SVINCOLI VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ANCHE NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI

CODE SULLA SALARIA E SULLA CASSIA BIS, QUI LAVORI DI ANAS NELL’ORDINE

TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI SULLA CASSIA PER TRAFFICO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA

E PROSEGUIAMO SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO FINO A TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA E TRA VIA LAURENTINA E VIA DI FOSSIGNANO, IN OGNI CASO, VERSO LATINA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI

