Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GINA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRAGLI SVINCOLI VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANCHE NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI
CODE SULLA SALARIA E SULLA CASSIA BIS, QUI LAVORI DI ANAS NELL’ORDINE
TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA PER TRAFFICO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA
E PROSEGUIAMO SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO DA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO FINO A TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA E TRA VIA LAURENTINA E VIA DI FOSSIGNANO, IN OGNI CASO, VERSO LATINA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral