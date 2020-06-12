Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 17.35 GINA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA
E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA
LA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE L’APPIA E LA NETTUNENSE RISPETTIVAMENTE
TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO LAZIALE
E TRA LE LOCALITA’ DI SANTO SPIRITO E MONTE SAVELLO, IN DIREZIONE APRILIA
E LA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO E DA VIA MONTE D’ORO A VIA CASTAGNETTA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral