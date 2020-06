Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 17.35 GINA

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA

E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA

LA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCHE L’APPIA E LA NETTUNENSE RISPETTIVAMENTE

TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO LAZIALE

E TRA LE LOCALITA’ DI SANTO SPIRITO E MONTE SAVELLO, IN DIREZIONE APRILIA

E LA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO E DA VIA MONTE D’ORO A VIA CASTAGNETTA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI

