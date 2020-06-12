Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E CASILINA
ANCHE IN ESTERNA TRA OSTIENSE E TUSCOLANA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E PANTANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA E PIU’ AVANTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA A SEGUIRE CODE DA VIA CASTAGNETTA A VIA LAURENTINA E IN LOCALITA’ TUFETTO, TUTTO IN DIREZIONE LATINA
TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI DA VIA DELLA VILLA DI PLINIO A TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral