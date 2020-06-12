Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 18:45

di - 12 Giugno 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL RACCORDO IN INTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, SEMPRE IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
    IN ESTERNA ALTRO INCIDENTE, CODE TRA PONTINA E APPIA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE
    SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA E PIU’ AVANTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI DA VIA DELLA VILLA DI PLINIO A TORVAIANICA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI LAVINIO, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO È TUTTO,
    AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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