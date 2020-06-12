Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DI LABARO IL TRAFFICO AL, MOMENTO E’ REGOLARE
SEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E PRENESTINA
IN ESTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PONTINA E APPIA, E SI TRANSITA SU DUE CORSIE
CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA DELLA VILLA DI PLINIO A TORVAIANICA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI LAVINIO QUI ANCHE PER UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE, IN TUTTI I CASI CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI INTESIFICA IL TRAFFICO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA SALARIA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE DI ANAS, ANCORA CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral