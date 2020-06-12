Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE INESTERNA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA, LA VIABILITA’ E’ STATA TOTALMENTE RIPRISTINATA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA BORGHESIANA E PANTANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI POI SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO, IN DIREZIONE MENTANA E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA SALARIA PER LAVORI DI ANAS ANCORA CODETRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI PER TRAFFICO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
NELL’AMBITO DEI CANTIERI
A FIUMICINO DOMANI SABATO 13 GIUGNO, DALLE 07.00 ALLE 16.00, PER LASCIARE SPAZIO A DELLE PROVE DI CARICO, SARÀ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELL’AEROPORTO DAL KM 0+000 AL KM 0+850 IN DIREZIONE OSTIA, SULLA STATALE “DELLA SCAFA”, DEVIAZIONI SUL POSTO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO È TUTTO,
AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral