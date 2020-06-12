Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 20:30

di - 12 Giugno 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 20.25 GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA CASSIA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA, IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    RIATTIVATA DAL 7 GIUGNO PARTE DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA
    A PARTIRE DALLA NOTTE TRA DOMENICA 14 E LUNEDÌ 15 GIUGNO SARÀ RIATTIVATO ANCHE IL RESTO DELLA RETE NOTTURNA DI BUS.
    CONTESTUALMENTE, VIENE IN PARTE DISATTIVATA LA RETE INTEGRATIVA DELLE LINEE S E RESTANO ATTIVE NEI GIORNI FERIALI SOLO LE LINEE S01 ED SO2 CHE SEGUONO IN SUPERFICE I PERCORSI RISPETTIVAMENTE DELLE METRO B E A
    INOLTRE, DA QUESTA SERA LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA E NELLE NOTTI VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALL’1.30 DI NOTTE.
    NELL’AMBITO DEI CANTIERI
    A FIUMICINO DOMANI SABATO 13 GIUGNO, DALLE 07.00 ALLE 16.00, PER LASCIARE SPAZIO A DELLE PROVE DI CARICO, SARÀ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELL’AEROPORTO DAL KM 0+000 AL KM 0+850 IN DIREZIONE OSTIA, SULLA STATALE “DELLA SCAFA”, DEVIAZIONI SUL POSTO.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI
    E’ TUTTO.
    ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
    Servizio fornito da Astral

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