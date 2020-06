Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2020 ORE 20.25 GINA PANDOLFO

SULLA CASSIA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA, IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

RIATTIVATA DAL 7 GIUGNO PARTE DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA

A PARTIRE DALLA NOTTE TRA DOMENICA 14 E LUNEDÌ 15 GIUGNO SARÀ RIATTIVATO ANCHE IL RESTO DELLA RETE NOTTURNA DI BUS.

CONTESTUALMENTE, VIENE IN PARTE DISATTIVATA LA RETE INTEGRATIVA DELLE LINEE S E RESTANO ATTIVE NEI GIORNI FERIALI SOLO LE LINEE S01 ED SO2 CHE SEGUONO IN SUPERFICE I PERCORSI RISPETTIVAMENTE DELLE METRO B E A

INOLTRE, DA QUESTA SERA LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA E NELLE NOTTI VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALL’1.30 DI NOTTE.

NELL’AMBITO DEI CANTIERI

A FIUMICINO DOMANI SABATO 13 GIUGNO, DALLE 07.00 ALLE 16.00, PER LASCIARE SPAZIO A DELLE PROVE DI CARICO, SARÀ CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELL’AEROPORTO DAL KM 0+000 AL KM 0+850 IN DIREZIONE OSTIA, SULLA STATALE “DELLA SCAFA”, DEVIAZIONI SUL POSTO.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. SIAMO RESPONSABILI

