Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2021 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
COMPLICE ANCHE LA GIORNATA ESTIVA, IL TRAFFICO SI VA MAN MANO INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
INIZIAMO DALLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA; SULLO STESSO TRATTO PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE SU CARREGGIATA RIDOTTA; CODE ANCHE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI
CERVETERI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA CASILINA FINO ALL’USCITA PER LA PONTINA; SULLA STESSA PONTINA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; PROSEGUENDO SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO A PARTIRE DA OSTIA LIDO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER GLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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