Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2021 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA-NAPOLI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA;
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALL’USCITA PER LA PONTINA; IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA; RESTANDO SULL’ AURELIA CODE DALLO STESSO RACCORDO FINO A MALAGROTTA IN DIREZIONE DI CERVETERI;
IN CHIUSURA UN AGGIORNAMENTO RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-NAPOLI-VIA CASSINO, PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI CECCANO, LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA FROSINONE E ROCCASECCA; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral