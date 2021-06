Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E TUSCOLANA;

TRAFFICO VACANZIERO DA RIENTRO SULL’AURELIA DOVE SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA E, PROSEGUENDO, TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA VERSO ROMA;

ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE IN COLONNA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;

TRAFFICO DA RIENTRO ANCHE SULLA PONTINA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE;

PER CHI È IN VIAGGIO SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

