Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E TUSCOLANA;
TRAFFICO VACANZIERO DA RIENTRO SULL’AURELIA DOVE SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA E, PROSEGUENDO, TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA VERSO ROMA;
ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE IN COLONNA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
TRAFFICO DA RIENTRO ANCHE SULLA PONTINA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE;
PER CHI È IN VIAGGIO SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral