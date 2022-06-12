Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2022 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2022 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PRIMI RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, CON IL TRAFFICO CHE SI VA INTENSIFICANDO SULLA RETE VIARIA;
INIZIAMO DALLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST, PROSEGUENDO SULLA STESSA ROMA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO RALLENTATO SULL’AURELIA, TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE;
ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI LUNGO LA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral