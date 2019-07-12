Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 51, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ SABAUDIA.
RESTANDO SULLA PONTINA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA;
INFINE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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