Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA.
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI RALLENTA SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VALLERANELLO IN DIREZIONE ROMA.
SULLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO, IL TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
RESTANDO SULLA PONTINA, PER INCIDENTE, TRAFFICO ANCORA RALLENTATO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 51, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ SABAUDIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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