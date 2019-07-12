Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A1 FIRENZE ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI DUE CAMION E UNA VETTURA, CI SONO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA; PROSEGUENDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
CODE POI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DI BACCANELLO E FORMELLO IN DIREZIONE ROMA.
TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA, CODE A TRATTI TRA LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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