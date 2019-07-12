Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA LAURENTINA E APPIA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE SI STA IN CODA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA VERSO ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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