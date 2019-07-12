Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD SI STA IN CODA TRA L’ALLACCIO COL GRA E TORRENOVA IN DIREZIONE NAPOLI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral