Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24;

SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD SI STA IN CODA TRA S. CESAREO E L’INNESTO CON LA BRETELLA IN DIREZIONE NAPOLI;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA;

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral