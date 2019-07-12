Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA A24;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO; SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI TRA LUNGHEZZA E L’ALLACCIO CON L’AUTOSTRADA A1 IN USCITA;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD SI STA IN CODA TRA VERMICINO E S. CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI;
INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA, E IN SENSO CONTRARIO: TRA SPINACETO E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA;
SULLA CASILINA SU RALLENTA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA LTORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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