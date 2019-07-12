Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E L’APPIA;
SEMPRE SUL GRA, DALLE ORE 22:00 DI OGGI FINO ALLE ORE 6:00 DI DOMANI 13 LUGLIO, CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DELLA CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA TIBURTINA E L’INNESTO CON L’AUTOSTRADA A12
SULLA ROMA-TARQUINIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA L’ALLACIO COL RACCORDO E CASTEL DI GUIDO VERSO CIVITAVECCHIA;
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA, E, AVANTI, TRA L’INNESTO CON LA LAURENTINA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE LATINA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA LTORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI;
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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