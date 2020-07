Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PASSIAMO DUNQUE AL TRASPORTO PUBBLICO

A PARTIRE DA OGGI, NEI FESTIVI, ANDRÀ IN VIGORE UN NUOVO ORARIO PER LA LINEA BUS 013 CHE COLLEGA VITINIA A CASAL PALOCCO. OBIETTIVO: MIGLIORARE LO SCAMBIO CON LA LINEA “MARE” 068 ALLA FERMATA ACILIA/SAPONARA. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral