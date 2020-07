Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA.

CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DI PRATICA TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VILLAGGIO AZZURRO VERSO PRATICA DI MARE.

CODE A TRATTI POI SULLA LITORANEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.

SCENDIAMO A SUD DELLA REGIONE, SI STA IN CODA SULLA VIA DOMITIANA TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO IN DIREZIONE DI FORMIA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

