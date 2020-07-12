Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A12 ROMA TARQUINIA, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE-FREGENE VERSO CIVITAVECCHIA.
E SEMPRE IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SI STA IN CODA ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO.
CI SPOSTIAMO IN VIA DI PRATICA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E VILLAGGIO AZZURRO VERSO POMEZIA.
CODE A TRATTI POI SULLA LITORANEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA.
SCENDIAMO A SUD DELLA REGIONE, RALLENTAMENTI SULLA VIA DOMITIANA TRA SANTA CROCE E SAN PIETRO IN DIREZIONE DI FORMIA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral