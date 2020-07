Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO IL MARE:

SULL’AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE LADISPOLI

CODE SULLA LITORANEA A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A COLLE ROMITO, IN QUESTO CASO NEI DUE SENSI DI MARCIA

FILE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO

CODE ANCHE PIU A SUD, SULLA FLACCA, NEI PRESSI DI SPERLONGA, PORTO SALVO E FORMIA.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI; POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. MAGGIORI DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

