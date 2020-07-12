Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CONTINUA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO IL LITORALE:
SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA; PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI SULL’INTERO PERCORSO DELLA LITORANEA, DA OSTIA AD ANZIO, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA.
SULLA NETTUNENSE CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO.
CODE ANCHE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, GAETA E FORMIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI; POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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